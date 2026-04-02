«Депрессия и тревожность»: Психолог предупредила об опасности резкого перехода на ЗОЖ
ЗОЖ может повлечь за собой развитие депрессии, тревожности, пищевых расстройств и истощения. Об этом предупредила клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.
По ее словам, на сегодняшний день здоровый образ жизни является модным, когда спорт и кофе без кофеина — это про счастье и долголетие. Тем не менее даже с полезными привычками необходимо быть аккуратнее, отметила психолог.
«Погоня за ЗОЖ может повлечь за собой развитие депрессии, тревожности, пищевых расстройств и истощения», — подчеркнула Куликова в разговоре с «Газетой.Ru».
Она пояснила, что резкое переключение на ЗОЖ является шоком для организма, который привык к малоподвижности и определенному рациону. Психолог порекомендовала заботиться о теле, не разрушая психику. Для этого важно питаться без чувства вины и выбрать активность по интересам.
«Если вы ненавидите бег, не бегайте. Танцы, йога или прогулка в парке приносят больше пользы психике, если они в удовольствие, чем изнурительные тренировки через не могу», — добавила Куликова.
Эксперт призвала быть к себе добрее и постепенно входить в личный ЗОЖ, который может отличаться от понимания других.