Психолог назвала россиянам лучший месяц для расставания

03 апреля 2026, 10:41

Психолог Абравитова: Весна является лучшим временем для расставания

Фото: iStock/Tatsiana Volkava

Наиболее подходящим временем для расставания с партнером, отношения с которым перестали приносить, является весна. Об этом рассказала психолог Марианна Абравитова.





По ее словам, при сформированном и обдуманном решении о разрыве решиться на это людям легче всего в апреле и мае. Так, из-за увеличения солнечного света и оживления природы после зимы повышается уровень «гормонов радости», а значит, настроение улучшается и растет уверенность в своих силах. В этом состоянии снижается страх перед возможными переменами.





«Помимо эмоционального фона, значение имеет и практическая сторона. Весна и лето дают больше возможностей для активности и переключения внимания. Прогулки, поездки на природу, путешествия, встречи с друзьями помогают быстрее пережить расставание и наполнить жизнь новыми впечатлениями», — рассказала Абравитова в разговоре с Life.ru.