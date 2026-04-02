Психолог раскрыла, как избавиться от навязчивых мыслей

Психолог Сулим: Четкий план поможет справиться с навязчивыми мыслями
Анализ ситуации и четкий план действий помогут избавиться от навязчивых мыслей. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.
Она уточнила, что к навязчивым мыслям обычно склонны люди с тревожным типом личности. Как правило, у них наблюдается сниженная самооценка, слабая вера в свои силы, а также склонность к ощущению беспомощности.
Чтобы справиться с навязчивыми мыслями, психолог посоветовала сменить фокус с их «пережевывания» на анализ и создание план действий, который поможет справиться с состоянием беспомощности.
«Это важно в распространенных ситуациях, когда навязчивые мысли связаны со страхом заболеть какой-то опасной болезнью. Вместо мучительных раздумий надо создать себе четкий план по минимизированию такой ситуации. А именно решить, какое обследование необходимо, и начать действовать», — пояснила Сулим Москве 24.
Кроме того, важно делать хоть небольшие шаги для исправления тревожащей ситуации. Если справиться самостоятельно не удается, Сулим порекомендовала обратиться к специалисту, который выяснит причину недуга и поможет от него избавиться.