«Не срыв, а биохимия»: Нутрициолог объяснила, из-за чего появляются «сахарные качели»

15 апреля 2026, 11:33

Нутрициолог Савельева: «сахарные качели» появляются из-за неправильного завтрака

Миллионы людей начинают утро с чашки кофе и убеждения «утром не хочется». Или с бутерброда — быстро, привычно, вроде бы немного. А через два часа они уже ищут, чем бы перекусить, а к вечеру срываются на сладкое.





Нутрициолог и фитнес-тренер Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» назвала это «сахарными качелями», заявив, что проблема не в силе воли, а в том, что неправильно сконструирован завтрак.





«В питании есть иерархия приемов пищи, и завтрак стоит во главе. Не потому, что "так принято", а потому что он задает биохимический сценарий всего дня. Завтрак — это метаболический дирижёр дня. Если мы позавтракали хорошо, то не запрыгиваем на сахарные качели», — сказала она.

«Если мы не введём в завтрак абсолютно все необходимые компоненты, мы проиграем. Идеальный завтрак — это не одно блюдо, а комбинация. Центральная роль отводится белку, который считается контролером сытости. Это обеспечивает благополучие. Тело получило свои кирпичики, заряд, чтобы спокойно регулировать аппетит. Белок замедляет опорожнение желудка», — объяснила эксперт.

«Бутерброд — худший выбор, который вы можете сделать. Если положить рыбу и авокадо, то еще ладно. А многие просто кладут сыр и масло. Здесь вообще ни белка, ни клетчатки. У нас простой углевод и много жира. В сыре почти нет белка, зато гигантское количество соли. Результат: через час-полтора вы снова голодны, причем не просто голодны, а раздражены, и рука тянется к шоколадке или печенью. Это не срыв характера, а биохимия», — резюмировала собеседница.