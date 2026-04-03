Нутрициолог назвала неочевидные причины тяги к сладкому и мучному
Терапевт Никулина: Тяга к сладкому может говорить о стрессе и недостатке сна
Навязчивое желание съесть сладкое или выпечку даже после плотного приема пищи может указывать на внутренний дисбаланс в организме. Об этом предупредила врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, генеральный директор компании «Буарон» в России Ирина Никулина.
Врач уточнила, что чрезмерное употребление сладостей и выпечки приводит к набору веса, развитию диабета второго типа, сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушениям работы желудочно-кишечного тракта.
«Усиленная тяга к сладкому может быть связана с рядом факторов, включая дефицит микроэлементов, хронический стресс, недостаток сна и нерегулярное питание. Также свою роль играют строгие диеты, которые формируют психологическую зависимость и повышают риск срывов», — рассказала Никулина в беседе с «Известиями».
Для снижения тяги к сладкому Никулина посоветовала сбалансированно питаться, добавляя в рацион достаточное количество белков, жиров и сложных углеводов. Кроме того, необходимо наладить режим сна и снизить уровень стресса.
В свою очередь, диетолог, замдиректора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов заявил Общественной Службе Новостей об отсутствии безопасной нормы для регулярного употребления сладкой газировки. Он пояснил, что в одной стандартной банке объемом 330 миллилитров может содержаться до 35–40 граммов сахара, при норме не более 25–50 г добавленного сахара в день.
«Диетологи советуют ограничить употребление сладкой газировки до 1 стакана, это 200–250 миллилитров в неделю, а лучше полностью исключить ее из рациона. Для детей эта норма еще строже — чем меньше, тем лучше», — уточнил эксперт.
Кабанов порекомендовал заменить сладкие газированные напитки чистой водой, несладкими морсами, компотами и травяными чаями.