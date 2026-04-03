Нутрициолог назвала неочевидные причины тяги к сладкому и мучному

03 апреля 2026, 11:57

Терапевт Никулина: Тяга к сладкому может говорить о стрессе и недостатке сна

Навязчивое желание съесть сладкое или выпечку даже после плотного приема пищи может указывать на внутренний дисбаланс в организме. Об этом предупредила врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, генеральный директор компании «Буарон» в России Ирина Никулина.





Врач уточнила, что чрезмерное употребление сладостей и выпечки приводит к набору веса, развитию диабета второго типа, сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушениям работы желудочно-кишечного тракта.





«Усиленная тяга к сладкому может быть связана с рядом факторов, включая дефицит микроэлементов, хронический стресс, недостаток сна и нерегулярное питание. Также свою роль играют строгие диеты, которые формируют психологическую зависимость и повышают риск срывов», — рассказала Никулина в беседе с «Известиями».

«Диетологи советуют ограничить употребление сладкой газировки до 1 стакана, это 200–250 миллилитров в неделю, а лучше полностью исключить ее из рациона. Для детей эта норма еще строже — чем меньше, тем лучше», — уточнил эксперт.