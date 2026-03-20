«Не срывайтесь с цепи в Пасху»: Врач объяснила, как правильно выходить из поста

20 марта 2026, 13:12

Врач Чиркова: на Пасху у постующихся людей возникают приступы панкреатита

Великий пост подходит к концу, и многие готовятся к праздничному разговению. Однако специалисты утверждают, что это тоже нужно делать не резко.





Врач и эксперт по медицинской профилактике Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» предупредила: резкий переход от постной пищи к жирной может закончиться экстренной операцией.





«Основная ошибка людей, которые пост рассматривают как диету — это неправильно. Заходить туда нужно только по идейным соображениям. Если у вас серьезные заболевания ЖКТ или нарушения обмена веществ, поститься нельзя. В христианстве болящие не постятся, не постятся беременные, кормящие матери и тяжело работающие», — объяснила эксперт.

«Главная ошибка — когда после 49 дней воздержания люди на Пасху делают всё, чтобы укокошить свой желчный пузырь и поджелудочную железу. Например, запекают огромный окорок, режут колбасы и сыры, готовят жирную пасху из творога с маслом. Все это плохо сочетается, а после паузы — особенно опасно», — предупредила врач.

«Холецистэктомия экстренная — удаление желчного пузыря — это прямо как по расписанию. Если спросить любого хирурга, он вам скажет: на Пасху привозят бабушек с острыми приступами. Поэтому пожалуйста, не срывайтесь с цепи. Разговейтесь аккуратно, тихонечко. Сходите лучше на ночную службу», — резюмировала эксперт.