«Не срывайтесь с цепи в Пасху»: Врач объяснила, как правильно выходить из поста
Врач Чиркова: на Пасху у постующихся людей возникают приступы панкреатита
Великий пост подходит к концу, и многие готовятся к праздничному разговению. Однако специалисты утверждают, что это тоже нужно делать не резко.
Врач и эксперт по медицинской профилактике Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» предупредила: резкий переход от постной пищи к жирной может закончиться экстренной операцией.
«Основная ошибка людей, которые пост рассматривают как диету — это неправильно. Заходить туда нужно только по идейным соображениям. Если у вас серьезные заболевания ЖКТ или нарушения обмена веществ, поститься нельзя. В христианстве болящие не постятся, не постятся беременные, кормящие матери и тяжело работающие», — объяснила эксперт.
Самую большую опасность, по словам врача, представляет собой выход из поста. Многие после долгого воздержания набрасываются на тяжелую пищу, что приводит к печальным последствиям.
«Главная ошибка — когда после 49 дней воздержания люди на Пасху делают всё, чтобы укокошить свой желчный пузырь и поджелудочную железу. Например, запекают огромный окорок, режут колбасы и сыры, готовят жирную пасху из творога с маслом. Все это плохо сочетается, а после паузы — особенно опасно», — предупредила врач.
Чиркова привела красноречивую медицинскую статистику: у хирургов есть типичные дежурства. На Новый год — травмы, а на Пасху — приступы желчекаменной болезни и панкреатиты.
«Холецистэктомия экстренная — удаление желчного пузыря — это прямо как по расписанию. Если спросить любого хирурга, он вам скажет: на Пасху привозят бабушек с острыми приступами. Поэтому пожалуйста, не срывайтесь с цепи. Разговейтесь аккуратно, тихонечко. Сходите лучше на ночную службу», — резюмировала эксперт.