Диетолог назвала продукты, которые помогут ученику подготовиться к экзамену

17 марта 2026, 19:00

Диетолог Писарева: жирная рыба и орехи помогут детям подготовиться к экзаменам

В меню учеников необходимо включать жирную рыбу, яйца и тыквенные семечки в период подготовки к экзаменам. Такой совет дала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.





По ее словам, во время подготовки к экзаменам рацион детей должен обеспечивать мозг «топливом», необходимым для более быстрого усвоения информации, например жирная рыба.





«Это может быть скумбрия, сельдь, лосось. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые необходимы мозгу для нормальной работы и способствуют ускорению мыслительного процесса, а также улучшению памяти. Поэтому стоит добавлять жирную рыбу в рацион ребенка два–три раза в неделю», — сказала Писарева Москве 24.