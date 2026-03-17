Диетолог назвала продукты, которые помогут ученику подготовиться к экзамену

В меню учеников необходимо включать жирную рыбу, яйца и тыквенные семечки в период подготовки к экзаменам. Такой совет дала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.



По ее словам, во время подготовки к экзаменам рацион детей должен обеспечивать мозг «топливом», необходимым для более быстрого усвоения информации, например жирная рыба.

«Это может быть скумбрия, сельдь, лосось. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые необходимы мозгу для нормальной работы и способствуют ускорению мыслительного процесса, а также улучшению памяти. Поэтому стоит добавлять жирную рыбу в рацион ребенка два–три раза в неделю», — сказала Писарева Москве 24.

Также полезно пару раз в неделю кормить ребенка яйцами из-за содержания в них холина, который помогает лучше соображать и быстрее усваивать информацию.

Эксперт добавила, что цельнозерновые продукты обеспечат мозг необходимой глюкозой и сложными углеводами, орехи и тыквенные семечки являются хорошим источником цинка и магния, отвечающих за память, снятие напряжения и сон.

Элина Позднякова

