«Пускают на самотёк»: Кинолог назвал главные ошибки при путешествиях с питомцем летом

Кинолог Голубев: срываться с собакой во внезапную поездку нежелательно
У многих будущих владельцев собак при приобретении питомца есть конкретный запрос: «хочу путешествовать с ним». Желание очень хорошее и вполне реализуемое. Однако, чтобы поездка не превратилась в настоящий кошмар и отдых не был испорчен, необходимо как следует продумать множество нюансов.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что летний отпуск с собакой не должен стать спонтанной авантюрой.
«Ошибки начинаются там, где владельцы пускают всё на самотёк: забывают про ветеринарные нюансы, надеются на авось, пренебрегают базовыми мерами безопасности. Если же подойти к делу с головой, питомец станет не обузой, а благодарным попутчиком», — сказал он.
Откладывание и подготовка в последний момент
Сорваться с собакой во внезапную поездку уже завтра вряд ли получится. Для поездки обязательно нужен ветпаспорт с отметками о прививках. Особенно важна прививка от бешенства. Для заграничных поездок могут потребоваться чипирование и дополнительные справки, подготовка которых занимает порой месяцы.
Отсутствие знакомства с транспортом
Также собаку необходимо заранее начать готовить к путешествию и транспорту: сначала познакомить с салоном машины. Затем сделать круг вокруг дома. Постепенно время поездки увеличивается. При этом вы обязательно хвалите питомца и закрепляете положительные ассоциации с машиной. Без этой подготовки внезапная поездка превратится в стресс. Что уж говорить, если питомца ждет поездка в поезде или самолете. Как минимум нужно приучить его к переноске. Кроме того, следует внимательно изучить правила перевозчика – они очень отличаются.
Игнорирование правил безопасности в машине
Согласно ПДД, животное в машине приравнивается к грузу и должно быть зафиксировано, чтобы не мешать движению. Поэтому сразу исключите красивые картинки, когда питомец высовывается из окна и балдеет от ветра при движении: это опасно. Самое безопасное место в машине – на заднем сиденье. Фиксация может быть с использованием автогамака, специальной шлейки-ремня или жесткой переноски.
Оставление без присмотра
Не стоит рассчитывать, что в отеле или на пляже собака будет себя вести как дома. Поведение может серьезно измениться, и необходим строгий контроль за животным. Маркировка (чипирование и/или наличие клейма) обязательна, но пригодится также и жетон-адресник на ошейнике на случай, если питомец решит убежать. Никогда не оставляйте собаку одну в машине – даже в приемлемо теплую погоду под солнцепеком машина может нагреться до критических значений довольно быстро. Даже если вы успеете спасти собаку, удар по ее здоровью может быть колоссальным. Аналогично следите, чтобы она не отдыхала на солнцепеке, и у нее всегда был доступ к свежей воде.
Резкая смена рациона и режима
Собаки очень любят стабильность: привычный корм, знакомую воду, предсказуемый распорядок дня. Если что-то в этом резко меняется, это может заметно отразиться на состоянии. Новый рацион может привести к нарушениям в работе ЖКТ. А смена режима приведет к перевозбуждению, бессоннице либо, напротив, сильной усталости. Всегда запасайтесь в поездку кормом, бутилированной водой. И постарайтесь включать собаку в новый режим плавно: пусть сперва прогулки и сон остаются примерно по расписанию.