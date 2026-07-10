«Пускают на самотёк»: Кинолог назвал главные ошибки при путешествиях с питомцем летом

10 июля 2026, 12:00

Кинолог Голубев: срываться с собакой во внезапную поездку нежелательно

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

У многих будущих владельцев собак при приобретении питомца есть конкретный запрос: «хочу путешествовать с ним». Желание очень хорошее и вполне реализуемое. Однако, чтобы поездка не превратилась в настоящий кошмар и отдых не был испорчен, необходимо как следует продумать множество нюансов.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что летний отпуск с собакой не должен стать спонтанной авантюрой.





«Ошибки начинаются там, где владельцы пускают всё на самотёк: забывают про ветеринарные нюансы, надеются на авось, пренебрегают базовыми мерами безопасности. Если же подойти к делу с головой, питомец станет не обузой, а благодарным попутчиком», — сказал он.

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