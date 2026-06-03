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«Не стоит класть на дно»: Россиянам перечислили правила хранения еды в дороге

Диетолог Соломатина: во время путешествия продукты должны лежать в салоне
Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

Варёная курица, которая пахнет на весь поезд, или бутерброды, расползшиеся в багажнике — знакомая ситуация?



Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» поделилась «ностальгическими» лайфхаками из собственного детства и современными техническими решениями: от термосумок до бутылок со льдом.

«Никаких багажников! Еда должна быть в салоне, где работает кондиционер. Но главное — холодный воздух опускается вниз, тёплый поднимается вверх, поэтому бутылки со льдом лучше класть не на дно, а сверху на продукты», — объяснила она.

По словам эксперта, если раньше можно было везти полумороженые продукты, которые в дороге размораживались до готовности, то сейчас есть термосумки от прикуривателя и специальные кастрюли-термосы. Они держат и холод, и тепло долгое время.

«Если хотите бутерброды — везите хлеб отдельно, нарезку отдельно в вакууме. Хотите салат — не перемешивайте его дома. Отдельно банка кукурузы и огурцы. Соус — в маленькой баночке. Смешаете уже на месте, когда остановитесь», — отметила Соломатина.

Она подчеркнула, что секрет свежей еды в дороге — правильное распределение продуктов в салоне и использование термопакетов.

Анастасия Панченко

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