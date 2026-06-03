«Не стоит класть на дно»: Россиянам перечислили правила хранения еды в дороге

03 июня 2026, 12:26

Диетолог Соломатина: во время путешествия продукты должны лежать в салоне

Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

Варёная курица, которая пахнет на весь поезд, или бутерброды, расползшиеся в багажнике — знакомая ситуация?





Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» поделилась «ностальгическими» лайфхаками из собственного детства и современными техническими решениями: от термосумок до бутылок со льдом.





«Никаких багажников! Еда должна быть в салоне, где работает кондиционер. Но главное — холодный воздух опускается вниз, тёплый поднимается вверх, поэтому бутылки со льдом лучше класть не на дно, а сверху на продукты», — объяснила она.

«Если хотите бутерброды — везите хлеб отдельно, нарезку отдельно в вакууме. Хотите салат — не перемешивайте его дома. Отдельно банка кукурузы и огурцы. Соус — в маленькой баночке. Смешаете уже на месте, когда остановитесь», — отметила Соломатина.