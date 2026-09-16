«Не стоит прощаться с теплом»: Синоптик рассказал, когда москвичей и жителей области ждет второй кусочек «бабьего лета»
Синоптик Варакин: с 25 по 30 сентября Москву и Подмосковье ждет «бабье лето»
Несмотря на резкое похолодание и дожди в начале следующей недели, синоптики остаются оптимистами: после 25 сентября ожидается несколько сухих и солнечных дней с температурой выше нормы. Это будет короткий, но классический период «бабьего лета» — с холодными ночами и большим суточным ходом температуры.
Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» рассказал, что даже после похолодания 23–24 сентября москвичам и жителям области не стоит прощаться с теплом.
«Ждем ещё кусочек такого запоздалого бабьего лета. После дождей вновь вырастет давление, установится гребень, и погода на несколько дней наладится. Повышенное давление с паутинками, но при холодных ночах, то есть суточный ход — это произойдет предварительно в последнюю пятидневку сентября. Примерно с 25 по 30», — сказал он.
По словам эксперта, в эти дни ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, а днём температура будет чуть выше нормы.
«Ожидается 15–19 °C в Москве и области. Но ночные температуры уже будут слабо положительными», — добавил Варакин.
Синоптик напомнил, что «бабье лето» в сентябре в последние годы часто приходит двумя короткими периодами по три-четыре дня. Нынешний период — как раз один из них.
«Перед этим периодом, как и положено, должна пройти дождливая погода — ею станут понедельник и вторник, 21–22 сентября. Затем давление вырастет, дожди прекратятся, и наступит несколько дней погожей погоды», — резюмировал собеседник.