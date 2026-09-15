Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег
Синоптик Ильин: первый снег в Москве выпадет в середине октября
Первый снег в столичном регионе выпадет в середине октября, однако надолго он не задержится. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В разговоре с «Вечерней Москвой» он уточнил, что в конце первой декады октября в столицу придёт похолодание. Ожидается, что температура опустится до +3…+8 °С. Снег же появится в конце третьей декады второго осеннего месяца.
«Для формирования устойчивого снежного покрова необходимо, чтобы снег выпадал на подмороженную подстилающую поверхность и оттепель после этого уже не наступала. Последние метеорологические наблюдения показывают, что в октябре, как правило, такие возможности не предоставляются», — уточнил Ильин.
Так, он считает, что устойчивый снежный покров в столичном регионе сформируется только в ноябре.
А пока в Москве и Подмосковье ожидаются выходные теплее климатической нормы середины сентября. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Выходные будут в целом тёплые, потому что тот холодный фронт, который пройдёт в пятницу, не будет разделять контрастные воздушные массы. В четверг будет +21...+23 °С, в пятницу +18...+20 °С и в субботу и воскресенье +18...+21 °С», — рассказал эксперт.
В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье не исключены кратковременные дожди. В целом погода на предстоящих выходных будет на три-четыре градуса теплее, чем положено, заключил Шувалов.