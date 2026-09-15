Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег

15 сентября 2026, 19:35

Синоптик Ильин: первый снег в Москве выпадет в середине октября

Фото: iStock/: Evgeniya Pavlova

Первый снег в столичном регионе выпадет в середине октября, однако надолго он не задержится. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





В разговоре с «Вечерней Москвой» он уточнил, что в конце первой декады октября в столицу придёт похолодание. Ожидается, что температура опустится до +3…+8 °С. Снег же появится в конце третьей декады второго осеннего месяца.





«Для формирования устойчивого снежного покрова необходимо, чтобы снег выпадал на подмороженную подстилающую поверхность и оттепель после этого уже не наступала. Последние метеорологические наблюдения показывают, что в октябре, как правило, такие возможности не предоставляются», — уточнил Ильин.

«Выходные будут в целом тёплые, потому что тот холодный фронт, который пройдёт в пятницу, не будет разделять контрастные воздушные массы. В четверг будет +21...+23 °С, в пятницу +18...+20 °С и в субботу и воскресенье +18...+21 °С», — рассказал эксперт.