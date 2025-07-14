«Не стоит убирать»: Диетолог назвал неожиданную пользу шоколада

14 июля 2025, 11:16

Диетолог Пристанский: некоторым людям нельзя из питания убирать шоколад

Фото: istockphoto/eternalcreative

Многие уверены, что шоколад вреден не только для фигуры, но и для общего здоровья организма. Поэтому придуманы различные диеты и аскезы, направленные на отказ от этого сладкого продукта.





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что польза в шоколаде есть, однако важно учитывать натуральность продукта, то есть процент кофеина.





«Шоколад радует с точки зрения наличия магния и цинка. Это хороший источник для его натурального употребления без каких-либо добавок. Конечно, для полного получения этих веществ нужен разнообразный стол, не только шоколад, но тем не менее», — сказал он.

Человек может проснуться в три ночи, стоя у холодильника. Срывы, к сожалению, бывают. Поэтому нужно корректировать свой план питания и, например, не убирать сладкое, а сокращать», — объяснил он.