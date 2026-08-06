«Не связана с едой»: Психолог назвала неочевидную причину заболевания анорексией

06 августа 2026, 10:45

Психолог Сальникова: анорексию может спровоцировать перфекционизм

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Российская модель, блогер Алёна Шишкова рассказала, что много лет боролась с расстройством пищевого поведения, а конкретно с анорексией и булимией, была зависима от мочегонных препаратов и делала липосакцию. По её словам, к тяжёлым последствиям привели постоянная критика в медийном пространстве и собственная ненависть к своей внешности.





Психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что у людей с анорексией сохраняется потребность в пище, но отсутствует аппетит.





«Анорексия, как грипп или простуда, не имеет быстрого лечения, поэтому требовать от себя скорых результатов не стоит. Сегодня я вешу 40 килограммов, а завтра мне нужно быть 60, чтобы восстановился гормональный фон — так не бывает. Здесь нужны время, помощь специалистов и поддержка близких», — сказала она.

«Сейчас увеличилось число людей, болеющих анорексией в возрасте от 17 до 25 лет, и зачастую это те, кто страдает повышенным перфекционизмом, потому что желание довести все до идеального результата перекладывается на внешность», — объяснила Сальникова.