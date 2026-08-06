Психолог объяснил причины ступора у водителей в опасных ситуациях

06 августа 2026, 07:20

В опасный момент мозг женщины-водителя перегружен, что и вызывает ступор

Фото: iStock/g-stockstudio

Психолог Сергей Львовский заявил, что часть женщин за рулем способна впасть в оцепенение при внезапной угрозе из-за высокого уровня тревоги и избытка вариантов для реакции. Об этом сообщает «Лента.ру».