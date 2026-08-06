Психолог объяснил причины ступора у водителей в опасных ситуациях
Психолог Сергей Львовский заявил, что часть женщин за рулем способна впасть в оцепенение при внезапной угрозе из-за высокого уровня тревоги и избытка вариантов для реакции. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам специалиста, чувство опасности у женщин может проявляться острее. Он связал это с эволюционными механизмами защиты себя и потомства. Тревогу способны вызвать даже потенциальные риски, которые пока не получили подтверждения. Стрессовая реакция за рулем принимает разные формы. Человек иногда замирает и теряет способность быстро действовать. В иных случаях он начинает совершать необдуманные маневры, резко жмет на газ или тормоз. Львовский назвал такие реакции следствием импульсивности.
На поведение в критический момент влияют сложность происшествия, личная оценка риска и уровень подготовки водителя. Когда навыки не доведены до автоматизма, неожиданный эпизод способен вызвать растерянность. Эксперт подчеркнул, что трудности с реакцией встречаются и у мужчин. При этом мужчины, по его наблюдениям, чаще отвечают на опасность агрессивными действиями, а женщины склонны к замиранию. Причиной ступора он назвал попытку одновременно просчитать слишком много сценариев и невозможность быстро выбрать один из них.
Безопасное вождение начинается с подготовки к поездке. Перед стартом нужно отрегулировать сиденье, зеркала и ремень безопасности, проверить уровень топлива и убедиться в исправности автомобиля. За рулем важно полностью сосредоточиться на дороге: не пользоваться телефоном, не отвлекаться на сообщения, еду или настройку мультимедиа во время движения.
Необходимо соблюдать скоростной режим и выбирать скорость с учетом погоды, состояния покрытия, видимости и плотности потока. Следует держать безопасную дистанцию, заранее снижать скорость перед перекрестками, пешеходными переходами и поворотами. Маневры — перестроение, обгон, поворот или торможение — нужно выполнять плавно, предварительно оценив обстановку и включив указатель поворота.
В опасной ситуации главное — не паниковать и не делать резких действий без необходимости. Нужно крепко держать руль, смотреть в направлении безопасного движения, плавно тормозить и сохранять контроль над автомобилем. Нельзя садиться за руль в состоянии усталости, болезни, алкогольного или наркотического опьянения: если самочувствие ухудшилось, безопаснее остановиться и отдохнуть.
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