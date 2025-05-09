«Неужели анорексия?!» Звезду «Дома-2» Тату Блюменкранц критикуют за худобу

Фото: isTOCK/vadimguzhva
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц изредка делится личными фотографиями в соцсетях. Многие пользователи заметили, что она сильно похудела. К слову, на проекте Тата была женщиной в теле, а сейчас же она тает на глазах.
«Неужели анорексия?!»; «Одна голова осталась!»; «Совсем исхудала!»; «Сейчас мода такая пошла — чем худее, тем лучше… Но это не про здоровье»; «Неужели некому подсказать, что это перебор. Была очень милой девочкой. Сейчас как будто больна анорексией. Все должно быть в меру», — критикуют звезду проекта комментаторы.Сама Тата не собирается вступать в спор. Она просто наслаждается жизнью и делает то, что нравится ей.
Читайте также:
«Ловкий вброс»: критик Соседов не верит, что Кадышева популярна среди подростков
«Отвратна очень многим участникам»: Звезды «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова и Лиза Петрова продолжают конфликт
«Снова почувствовала себя ребенком»: плачущая о проблемах в браке Лера Кудрявцева счастливо отдыхает с мужем в Турции
Анастасия Чубина