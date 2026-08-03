Психолог перечислила отклонения родителей, дающих детям необычные имена
Психолог Миллер связала выбор необычных имён для детей с нарциссизмом родителей
Психолог Александра Миллер связала выбор необычных или вычурных имён для детей с нарциссическими чертами родителей и их заниженной самооценкой.
В беседе с «Абзацем» эксперт пояснила, что такие родственники не думают об интересах ребёнка и его будущем.
«Насколько незрелый родитель, настолько он пытается реализовать через детей всё, что не успел сам. Это нарциссическая личность. У них заниженная самооценка, как бы парадоксально это ни звучало. Они выглядят и ведут себя высокомерно, а на самом деле считают себя ничтожеством. Чтобы хоть как-то почувствовать свою значимость, они выбирают высокопарные имена для детей», — пояснила Миллер.Специлаист напомнила, что дети с редкими именами часто подвергаются буллингу, но родители-нарциссы об этом не задумываются. Они ориентируются на сиюминутную реакцию окружающих. В итоге вырастают «сыночки-корзиночки» — следствие того, что нарциссическая мать не отпускает ребёнка.