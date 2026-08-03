Психолог перечислила отклонения родителей, дающих детям необычные имена

03 августа 2026, 20:41

Психолог Миллер связала выбор необычных имён для детей с нарциссизмом родителей

Фото: Istock/zlakica

Психолог Александра Миллер связала выбор необычных или вычурных имён для детей с нарциссическими чертами родителей и их заниженной самооценкой.





В беседе с «Абзацем» эксперт пояснила, что такие родственники не думают об интересах ребёнка и его будущем.

«Насколько незрелый родитель, настолько он пытается реализовать через детей всё, что не успел сам. Это нарциссическая личность. У них заниженная самооценка, как бы парадоксально это ни звучало. Они выглядят и ведут себя высокомерно, а на самом деле считают себя ничтожеством. Чтобы хоть как-то почувствовать свою значимость, они выбирают высокопарные имена для детей», — пояснила Миллер.