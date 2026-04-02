«Не так, как раньше»: Россиянам рассказали, как попасть в отряд космонавтов
Инженер Прудник: стать космонавтом может любой гражданин РФ до 35 лет
С 6 по 12 апреля в России впервые проходит «Неделя космоса», приуроченная к 65-летию полета Юрия Гагарина.
Аэрокосмический инженер, популяризатор космонавтики, автор просветительского проекта «Мы верим в космос» Денис Прудник в беседе с «Радио 1» рассказал, как обычному инженеру или ученому до 35 лет стать космонавтом, а также поделился афишей главных фестивалей Москвы и Подмосковья.
«Стать космонавтом в современной нашей стране достаточно проще, чем было раньше. С 2012 года реализованы открытые отборы. Любой гражданин России до 35 лет с высшим образованием (желательно техническим) может подать документы. Сейчас такой набор ведется», — заявил он.
Однако эксперт уточнил: учиться на космонавта в обычном вузе невозможно. Этому готовят в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке. Тем, кто хочет просто прикоснуться к истории и увидеть настоящие аппараты, побывавшие в космосе, эксперт порекомендовал отправиться в подмосковный Королев.
«Если будет возможность посетить экскурсию РКК "Энергия" — это уникальное место. Оно не сравнится ни с каким госмузеем. Там действительно уникальные экспонаты предприятия, которое прокладывало человеку путь в космос», — подчеркнул инженер.
Прудник сообщил, что главными событиями 12 апреля станут фестивали. Самый масштабный из них развернется на ВДНХ в павильоне «Космос». Организаторы проекта «Мы верим в космос» обещают показать молодежи, что отечественная космонавтика — это не только история, но и перспективная карьера.
«Мы хотим показать ребятам школьного возраста перспективы развития в профессии. Приедут молодые специалисты, которые поделятся тем, что такое работать в современной российской космонавтике. Это действительно очень престижно», — резюмировал собеседник.