«Не так, как раньше»: Россиянам рассказали, как попасть в отряд космонавтов

Инженер Прудник: стать космонавтом может любой гражданин РФ до 35 лет

С 6 по 12 апреля в России впервые проходит «Неделя космоса», приуроченная к 65-летию полета Юрия Гагарина.





Аэрокосмический инженер, популяризатор космонавтики, автор просветительского проекта «Мы верим в космос» Денис Прудник в беседе с «Радио 1» рассказал, как обычному инженеру или ученому до 35 лет стать космонавтом, а также поделился афишей главных фестивалей Москвы и Подмосковья.





«Стать космонавтом в современной нашей стране достаточно проще, чем было раньше. С 2012 года реализованы открытые отборы. Любой гражданин России до 35 лет с высшим образованием (желательно техническим) может подать документы. Сейчас такой набор ведется», — заявил он.

«Если будет возможность посетить экскурсию РКК "Энергия" — это уникальное место. Оно не сравнится ни с каким госмузеем. Там действительно уникальные экспонаты предприятия, которое прокладывало человеку путь в космос», — подчеркнул инженер.

«Мы хотим показать ребятам школьного возраста перспективы развития в профессии. Приедут молодые специалисты, которые поделятся тем, что такое работать в современной российской космонавтике. Это действительно очень престижно», — резюмировал собеседник.