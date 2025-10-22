Достижения.рф

Россиянам рассказали о полезных завтраках

Врач Кашух: Правильный завтрак помогает сохранить стабильный уровень сахара
Фото: iStock/Sabina Galja

Правильный завтрак помогает сохранить энергию и стабильный уровень сахара в крови на протяжении дня. Об этом сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, передает RT.



Идеальный утренний приём пищи, по её словам, должен соответствовать принципу гарвардской тарелки, в которой сочетаются сложные углеводы, белки и полезные жиры.

Цельнозерновые продукты, богатые сложными углеводами, служат основным источником энергии, отметила Кашух. Яйца или творог, содержащие белки, обеспечивают чувство сытости и выполняют важные функции в строительстве тканей организма. Авокадо или орехи способствуют усвоению витаминов, укрепляют иммунную систему и защищают клетки от вредного воздействия свободных радикалов.

Эксперт добавила, что многие люди инстинктивно делят свой утренний приём пищи на два этапа: сначала лёгкий перекус, а затем более основательный завтрак. Это также соответствует физиологическим потребностям организма.

Кашух заключила, что не существует универсальных решений в вопросах питания, и выбор завтрака должен учитывать индивидуальные особенности, уровень физической активности и цели каждого человека.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0