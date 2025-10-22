Россиянам рассказали о полезных завтраках

22 октября 2025, 17:13

Врач Кашух: Правильный завтрак помогает сохранить стабильный уровень сахара

Фото: iStock/Sabina Galja

Правильный завтрак помогает сохранить энергию и стабильный уровень сахара в крови на протяжении дня. Об этом сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, передает RT.