Диетолог предупредила об опасности бесконтрольного приема омеги-3

19 июня 2026, 18:09

Диетолог Соломатина: прием омеги-3 может навредить организму

Фото: iStock/batuhan toker

Бесконтрольный прием добавок омега-3 может увеличить риски заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.





В разговоре с изданием «Абзац» она уточнила, что при несоблюдении дозировки омега-3 может вызвать движение желчных, а также повышает нагрузку на печень и почки. Принимать добавку диетолог посоветовала только после консультации с врачом.





«С одной стороны, омега‑3 улучшает реологические свойства крови. Но совместно с другими препаратами это может усилить эффект и привести к чрезмерному разжижению крови», — добавила Соломатина.