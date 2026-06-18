Диетолог ответила, можно ли употреблять фрукты и ягоды с основным приемом пищи
Врач Кашух: фрукты и ягоды можно совмещать с другими продуктами
Фрукты и ягоды можно смело совмещать с другими продуктами. Об этом рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
По ее словам, люди, склонные к вздутию живота, могут испытывать дискомфорт после употребления фруктов и ягод. Однако это не зависит от сочетания продуктов.
«Большинству здоровых людей фрукты можно есть как отдельно, так и в составе основного приема пищи. Организм способен одновременно переваривать белки, жиры и углеводы, поэтому сами по себе сочетания фруктов с мясом, рыбой или молочными продуктами не представляют опасности», — отметила Кашух в разговоре с RT.
Так, врач уточнила, что фрукты и ягоды можно есть до еды, после нее или в качестве перекуса. В случае появления тяжести и вздутия диетолог посоветовала употреблять фрукты через один-два часа после основного приема пищи.
В свою очередь диетолог Елена Соломатина призвала в беседе с изданием «Абзац» при покупке овощей и фруктов на рынке не пробовать их, чтобы не заразиться опасными инфекциями, которые могут привести к летальному исходу.
«Когда продавец предлагает попробовать клубнику или черешню прямо у прилавка, помните, что вокруг летает пыль от дорог, мухи, а сам продукт не мыт. Это прямая дорога к заражению кишечной палочкой, дизентерией, листериозом и глистными инвазиями», — пояснила эксперт.
Она добавила, что плоды могут быть обработаны химикатами и фунгицидами от гниения, которые при употреблении наносят мощный удар по печени. При этом обычное пищевое отравление приводит к обезвоживанию, которое сгущает кровь, из-за чего сердце и сосуды испытывают колоссальную нагрузку.