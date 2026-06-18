Диетолог ответила, можно ли употреблять фрукты и ягоды с основным приемом пищи

18 июня 2026, 18:13

Врач Кашух: фрукты и ягоды можно совмещать с другими продуктами

Фото: iStock/Mikhail Davidovich

Фрукты и ягоды можно смело совмещать с другими продуктами. Об этом рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.





По ее словам, люди, склонные к вздутию живота, могут испытывать дискомфорт после употребления фруктов и ягод. Однако это не зависит от сочетания продуктов.





«Большинству здоровых людей фрукты можно есть как отдельно, так и в составе основного приема пищи. Организм способен одновременно переваривать белки, жиры и углеводы, поэтому сами по себе сочетания фруктов с мясом, рыбой или молочными продуктами не представляют опасности», — отметила Кашух в разговоре с RT.

«Когда продавец предлагает попробовать клубнику или черешню прямо у прилавка, помните, что вокруг летает пыль от дорог, мухи, а сам продукт не мыт. Это прямая дорога к заражению кишечной палочкой, дизентерией, листериозом и глистными инвазиями», — пояснила эксперт.