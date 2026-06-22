Диетолог объяснила, когда кофе может привести к обезвоживанию
Диетолог Эдвина Радж заявила, что кофе очень редко вызывает обезвоживание. По ее словам, у напитка есть слабый мочегонный эффект, но в большинстве случаев он не приводит к нехватке жидкости в организме. Об этом сообщает Only My Health.
Она отметила, что риск возрастает при сочетании сразу нескольких факторов. По ее словам, проблемы могут возникнуть, если человек весь день пьет только кофе, активно занимается спортом и находится на жаре. Эксперт пояснила, что вода в напитке обычно компенсирует объем жидкости, который уходит с мочой.
Диетолог добавила, что часть людей сильнее реагирует на кофеин. У них признаки обезвоживания могут появиться быстрее. Среди симптомов она назвала жажду, сухость во рту, головную боль, головокружение и усталость. Кроме того, мочи может стать меньше, а ее цвет — темнее.
Чтобы снизить такой риск, Радж посоветовала пить кофе умеренно. После чашки напитка она рекомендовала выпить стакан воды. По ее словам, о хорошем уровне гидратации говорит светло-желтый цвет мочи.
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