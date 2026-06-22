Диетолог объяснила, когда кофе может привести к обезвоживанию

22 июня 2026, 07:29

Диетолог Радж: кофе редко вызывает обезвоживание

Фото: iStock/Olga Yastremska

Диетолог Эдвина Радж заявила, что кофе очень редко вызывает обезвоживание. По ее словам, у напитка есть слабый мочегонный эффект, но в большинстве случаев он не приводит к нехватке жидкости в организме. Об этом сообщает Only My Health.