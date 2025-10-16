«Не только для детей»: Кто и как будет учить школьников семейным ценностям

16 октября 2025, 16:51

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Внедрение в школах курса «Семьеведение» потребует от педагогов особых компетенций. Вести занятия по этой теме смогут разные специалисты, но им всем потребуется повышение квалификации. Причина — в специфике предмета, который требует не только знаний, но и особого подхода.





Заведующая лабораторией фундаментальных и прикладных научных исследований Института изучения детства, семьи и воспитания Юлия Евграфова в беседе с «Радио 1» заявила, что больше компетенций имеется у педагогов-психологов, и именно они успешнее справляются с реализацией данной программы.





«Поэтому требуется повышение квалификации педагогов», — пояснила она.

«Обучение педагогов уже идет. В прошлом году переподготовку прошли 538 специалистов из разных регионов России. В этом году мы также одновременно с заявкой на апробацию собираем заявку на обучение. В двадцать шестом году у нас как раз будет проводиться программа по повышению квалификации в рамках данного курса», — добавила Евграфова.

«Курс «Семьеведение» имеет четкую ценностную ориентацию. Каждый его раздел раскрывает определенную семейную ценность, а заключительный блок ориентирован на понимание роли семьи для общества и государства. Где как раз говорим о том, что государство поддерживает семью, сохраняя ее ценность, ориентируя на традиционные духовно-нравственные ценности», — резюмировала собеседница.