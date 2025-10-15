Подмосковье попало в ТОП регионов по полуфиналистам конкурса «Это у нас семейное»
Подмосковье попало в ТОП регионов по полуфиналистам конкурса «Это у нас семейное».
Об этом сообщили организаторы на заседании Наблюдательного совета самого народного проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Распределение допущенных команд по округам выглядит так: Центральный — 338, Приволжский — 284, Северо‑Западный — 271, Сибирский — 161, Уральский — 156, Южный вместе с Донбассом и Новороссией — 129, Северо‑Кавказский — 128, Дальневосточный — 56.
В числе лидирующих регионов по числу команд, допущенных до полуфиналов, — Санкт‑Петербург, Ставропольский край, Москва, Московская область, Свердловская и Челябинская области, Краснодарский край, Нижегородская и Самарская области, Удмуртская Республика.
От Московской области допустили 62 семьи. Также уточняется, что точное количество будет известно в первый день полуфинала. Статус полуфиналиста присваивается семье по прибытию на него.
Гендиректор Андрей Бетин напомнил, что дистанционный этап длился четыре месяца и включал 48 заданий в различных направлениях — творческих, кулинарных, спортивных, литературных и музыкальных. По его словам, по итогам этого этапа в полуфиналы допустили 1523 семейных команды.
Многие участники отмечают, что конкурс помог семьям чаще собираться вместе — не несколько раз в год, а почти каждую неделю. В год 80‑й годовщины Победы в программу включили задание, посвящённое Великой Отечественной войне. Истории дедов и бабушек стали важными для молодого поколения. Одна из семей в Свердловской области даже нашла по этому заданию свою двоюродную бабушку.
Особое впечатление оставило задание «История на память», где старшее поколение рассказывало внукам о детских играх и традициях. Бетин пожелал всем удачи в очных этапах.
