В Волоколамске высадили Аллею отцов

16 октября 2025, 15:24

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Аллея отцов появилась на территории Волоколамской школы №2. Деревья посадили в рамках акции по поддержке семейных традиций, которую провели по инициативе партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в акции приняли глава округа Наталья Козлова, школьники, студенты и сотрудники Красногорского колледжа и волоколамского аграрного техникума «Холмогорка», активисты «Молодой гвардии» и неравнодушные жители города.





«На аллее высадили кусты. Кроме того, работала «Гараж-мастерская», где всех желающих обучали токарному и столярному делу», — говорится в сообщении.