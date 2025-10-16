В Волоколамске высадили Аллею отцов
Аллея отцов появилась на территории Волоколамской школы №2. Деревья посадили в рамках акции по поддержке семейных традиций, которую провели по инициативе партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в акции приняли глава округа Наталья Козлова, школьники, студенты и сотрудники Красногорского колледжа и волоколамского аграрного техникума «Холмогорка», активисты «Молодой гвардии» и неравнодушные жители города.
«На аллее высадили кусты. Кроме того, работала «Гараж-мастерская», где всех желающих обучали токарному и столярному делу», — говорится в сообщении.День отца в России отмечают в третье воскресенье октября. В этом году праздник приходится на 19 октября.