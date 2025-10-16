Для школьников Каширы провели урок по взаимопониманию между поколениями

16 октября 2025, 12:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Урок по теме «Как понять друг друга разным поколениям?» провели в школах Каширы в рамках цикла «Разговоры о важном». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Занятие нацелено на установление взаимопонимания между поколениями и осознание ценности опыта старших поколений.





«В ходе занятий ребята вместе с классными руководителями разбирались, что объединяет людей разных возрастов, учились слушать и слышать друг друга, а также обсуждали, как в семье могут сосуществовать современные технологии и традиционные ценности», — говорится в сообщении.