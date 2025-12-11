«Не только фейерверки»: Ветеринар рассказал про опасность новогодних украшений для питомцев

11 декабря 2025, 16:01

Ветеринар Цыпленков: для кошек особенно опасна мишура, а для собак — фейерверки

Фото: iStock/TatyanaGl

Новогодние праздники — время для радости и серьезных испытаний для домашних животных. Как сделать этот период безопасным для кошек и собак?





Ветеринарный врач Евгений Цыплёнков в беседе с «Радио 1» объяснил, что опасности кроются не только в громких салютах, но и в праздничных украшениях.





«Например, для кошек главная проблема — елка, а особенно бьющиеся игрушки, дождик, в котором они запутываются. Еще они могут проглотить мишуру и погибнуть от этого», — предупредил он.

«Собаки очень пугаются громких звуков. Они могут даже прятаться, чтобы не слышать этого. В таких случаях для особо чувствительных питомцев могут помочь специальные успокоительные средства, которые приглушают чувство страха», — объяснил ветеринар.