«Не только фейерверки»: Ветеринар рассказал про опасность новогодних украшений для питомцев
Ветеринар Цыпленков: для кошек особенно опасна мишура, а для собак — фейерверки
Новогодние праздники — время для радости и серьезных испытаний для домашних животных. Как сделать этот период безопасным для кошек и собак?
Ветеринарный врач Евгений Цыплёнков в беседе с «Радио 1» объяснил, что опасности кроются не только в громких салютах, но и в праздничных украшениях.
«Например, для кошек главная проблема — елка, а особенно бьющиеся игрушки, дождик, в котором они запутываются. Еще они могут проглотить мишуру и погибнуть от этого», — предупредил он.
По словам эксперта, лучше заменить бьющиеся, стеклянные украшения, чтобы не подвергнуть опасности кошек. А для собак самый большой стресс — фейерверки.
«Собаки очень пугаются громких звуков. Они могут даже прятаться, чтобы не слышать этого. В таких случаях для особо чувствительных питомцев могут помочь специальные успокоительные средства, которые приглушают чувство страха», — объяснил ветеринар.
Он добавил, что эти же препараты стоит рассмотреть, если в дом приходит много шумных гостей. Ведь это также является сильным стрессом для животного.