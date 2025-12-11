«Срез ствола и упругость веток»: Россиянам рассказали, как выбрать хорошую новогоднюю елку

11 декабря 2025, 14:11

Инженер Хренова: свежесть ели можно проверить по срезу ствола и упругости веток

Фото: iStock/Zakharova_Natalia

С приближением Нового года в Московской области развернется более 300 точек продажи: 178 классических елочных базаров и 124 точки в торговых центрах и на маркетплейсах. Ассортимент будет представлен деревьями из Подмосковья, Владимирской области и даже Пермского края. Но как среди этого разнообразия найти свою идеальную и, что важнее, свежую елку?





Инженер Дмитровского лесного питомника Галина Хренова в беседе с «Радио 1» раскрыла все секреты выбора главного новогоднего символа.





«Главная проблема покупателей — недобросовестные продавцы, которые могут предлагать давно срубленные или перемороженные деревья», — сказала она.

Срез ствола: если он светлый, то ёлка свежая;

если он светлый, то ёлка свежая; Упругость веток и хвои: сухие, ломкие ветви — плохой знак;

«Нужно ёлочку ударить стволом о землю и посмотреть, осыпались ли хвоинки. Веточки должны быть всегда упругие и эластичные», — добавила она.