«Срез ствола и упругость веток»: Россиянам рассказали, как выбрать хорошую новогоднюю елку
С приближением Нового года в Московской области развернется более 300 точек продажи: 178 классических елочных базаров и 124 точки в торговых центрах и на маркетплейсах. Ассортимент будет представлен деревьями из Подмосковья, Владимирской области и даже Пермского края. Но как среди этого разнообразия найти свою идеальную и, что важнее, свежую елку?
Инженер Дмитровского лесного питомника Галина Хренова в беседе с «Радио 1» раскрыла все секреты выбора главного новогоднего символа.
«Главная проблема покупателей — недобросовестные продавцы, которые могут предлагать давно срубленные или перемороженные деревья», — сказала она.
Эксперт отметила, что проверить свежесть можно самостоятельно, обратив внимание на три ключевые детали:
- Срез ствола: если он светлый, то ёлка свежая;
- Упругость веток и хвои: сухие, ломкие ветви — плохой знак;
«Нужно ёлочку ударить стволом о землю и посмотреть, осыпались ли хвоинки. Веточки должны быть всегда упругие и эластичные», — добавила она.
- Аромат: нужно растереть хвоинки и проверить запах хвои.
Говоря про цвет, Хренова отметила, что потерявшая яркость, тусклая хвоя с сероватым оттенком часто говорит о том, что дерево было срублено давно.