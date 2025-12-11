Достижения.рф

«Срез ствола и упругость веток»: Россиянам рассказали, как выбрать хорошую новогоднюю елку

Инженер Хренова: свежесть ели можно проверить по срезу ствола и упругости веток
Фото: iStock/Zakharova_Natalia

С приближением Нового года в Московской области развернется более 300 точек продажи: 178 классических елочных базаров и 124 точки в торговых центрах и на маркетплейсах. Ассортимент будет представлен деревьями из Подмосковья, Владимирской области и даже Пермского края. Но как среди этого разнообразия найти свою идеальную и, что важнее, свежую елку?



Инженер Дмитровского лесного питомника Галина Хренова в беседе с «Радио 1» раскрыла все секреты выбора главного новогоднего символа.

«Главная проблема покупателей — недобросовестные продавцы, которые могут предлагать давно срубленные или перемороженные деревья», — сказала она.

Эксперт отметила, что проверить свежесть можно самостоятельно, обратив внимание на три ключевые детали:

  • Срез ствола: если он светлый, то ёлка свежая;
  • Упругость веток и хвои: сухие, ломкие ветви — плохой знак;
«Нужно ёлочку ударить стволом о землю и посмотреть, осыпались ли хвоинки. Веточки должны быть всегда упругие и эластичные», — добавила она.
  • Аромат: нужно растереть хвоинки и проверить запах хвои.

Говоря про цвет, Хренова отметила, что потерявшая яркость, тусклая хвоя с сероватым оттенком часто говорит о том, что дерево было срублено давно.

Анастасия Панченко

