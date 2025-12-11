Юрист Салкин: Неправильная перевозка елки на автомобиле чревата лишением прав
Российские водители рискуют получить штраф или лишиться прав из-за неправильной перевозки новогодней елки.
Юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru предупредил, что нарушение касается не самой транспортировки, а несоблюдения важных правил.
Закрытие госзнака или световых приборов ветками может обернуться штрафом в пять тысяч рублей. Либо водитель столкнется с лишением прав на срок до трех месяцев. Елка не должна выступать более чем на 40 сантиметров за пределы автомобиля. В противном случае водителю придется следовать правилам перевозки крупногабаритных грузов.
Кроме того, при транспортировке важно иметь документы, подтверждающие покупку дерева или законный спил.
Читайте также: