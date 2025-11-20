«Не только финансирование»: Политолог раскрыл многогранную ценность статуса наукограда
Политолог Журавлев: статус наукоградов в Подмосковье привлекает молодежь
Правительство России продлило статус наукоградов для подмосковных Дубны и Королёва до 2040 года. Это решение открывает новые горизонты для развития ключевых научных центров страны. Что на самом деле означает этот статус для городов и их жителей?
Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Радио 1» объяснил, почему для развития науки важны не только деньги, но и историческая преемственность, и особая интеллектуальная среда, которая привлекает молодые кадры.
«Ценность статуса — многогранна. Прежде всего, это признание исторических заслуг городов. Титул "наукоград" у этих городов существовал и раньше — например, у Дубны с 50-х годов XX века. Поэтому это сохранение традиций и преемственности», — подчеркнул он.
Он пояснил, что не менее важна и социально-психологическая составляющая, которая напрямую влияет на привлечение молодежи.
«Он дает психологический статус тем, кто там живет. Молодой специалист ведь не поедет куда-нибудь в глубокую провинцию», — констатировал Журавлев.
По его словам, «наукоград» — это среда, которая предлагает ученым и инженерам не только интересную работу, но и достойный уровень жизни, потому что обладает достаточным потенциалом как для проведения эффективной научной деятельности, то есть самореализации, так и для организации материального благосостояния этих людей.
«Статус позволит создать условия для того, чтобы привлечь молодежь. Это инвестиция не только в научную инфраструктуру, но и в наследие, кадры и стратегическое будущее российской науки», — резюмировал собеседник.