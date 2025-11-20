«Не только финансирование»: Политолог раскрыл многогранную ценность статуса наукограда

20 ноября 2025, 12:59

Политолог Журавлев: статус наукоградов в Подмосковье привлекает молодежь

Фото: iStock/dragana991

Правительство России продлило статус наукоградов для подмосковных Дубны и Королёва до 2040 года. Это решение открывает новые горизонты для развития ключевых научных центров страны. Что на самом деле означает этот статус для городов и их жителей?





Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Радио 1» объяснил, почему для развития науки важны не только деньги, но и историческая преемственность, и особая интеллектуальная среда, которая привлекает молодые кадры.





«Ценность статуса — многогранна. Прежде всего, это признание исторических заслуг городов. Титул "наукоград" у этих городов существовал и раньше — например, у Дубны с 50-х годов XX века. Поэтому это сохранение традиций и преемственности», — подчеркнул он.

«Он дает психологический статус тем, кто там живет. Молодой специалист ведь не поедет куда-нибудь в глубокую провинцию», — констатировал Журавлев.

«Статус позволит создать условия для того, чтобы привлечь молодежь. Это инвестиция не только в научную инфраструктуру, но и в наследие, кадры и стратегическое будущее российской науки», — резюмировал собеседник.