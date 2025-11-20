В подмосковной Кашире подготовили более 50 зимних мероприятий в городских парках
В Кашире городские парки готовят к открытию зимнего сезона. С 1 декабря здесь стартует «Зима в Подмосковье». В округе запланировали более 50 мероприятий. Сейчас территории украшают, устанавливают подсветку и настраивают оборудование, сообщили в Администрации городского округа Кашира.
Зимой в парках будут работать точки питания, прокат спортивного инвентаря и зона «Теплый очаг», где можно будет согреться и отдохнуть.
«1 декабря мы открываем зимний сезон и ждем наших жителей, гостей в празднично оформленных, красивых, комфортных парках», — рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.«Зима в Подмосковье» уже стала узнаваемым брендом. В каширских парках разместят резиденцию и почту Деда Мороза, проведут интерактивы и театральные постановки.
Гостей округа ждут яркие елки, спектакли, выставки, фестивали, спортивные соревнования, мастер-классы и ряд других событий. Парки создают праздничную атмосферу и уют для жителей и гостей муниципалитета.