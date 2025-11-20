В подмосковной Кашире подготовили более 50 зимних мероприятий в городских парках

20 ноября 2025, 10:06

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

В Кашире городские парки готовят к открытию зимнего сезона. С 1 декабря здесь стартует «Зима в Подмосковье». В округе запланировали более 50 мероприятий. Сейчас территории украшают, устанавливают подсветку и настраивают оборудование, сообщили в Администрации городского округа Кашира.





Зимой в парках будут работать точки питания, прокат спортивного инвентаря и зона «Теплый очаг», где можно будет согреться и отдохнуть.

​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира



«1 декабря мы открываем зимний сезон и ждем наших жителей, гостей в празднично оформленных, красивых, комфортных парках», — рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.

