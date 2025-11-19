Участницы конкурса «Воспитатель года» обучили в Дубне методу биоэнергопластики

19 ноября 2025, 17:32

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне участницы городского профессионального конкурса «Воспитатель года 2025» провели мастер-класс. Они обучили коллег методу биоэнергопластики, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





Заявки на конкурс подали четыре педагога дубненских дошкольных образовательных учреждений. Они поделились с другими своими разработками, эффективность которых доказало время.



Биоэнергопластикой называется сочетание чёткой артикуляции с движениями кистей и пальцев рук. Применение этого метода позволяет улучшить речь и память, координацию движений, мелкую моторику.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна



Педагоги протыкали спицами воздушные шары, нанизывали на тросик угощение для птиц, качались на балансировочной доске. Умение балансировать стимулирует работу мозжечка – части головного мозга, отвечающей за координацию движений, равновесие и мышечный тонус. Это необходимо для формирования речи и психических функций ребёнка.

«Воспитатели – это вторые мамы. Сотрудники детских садов ежедневно воспитывают и обучают наших детей. В марте этого года подписал постановление о дополнительных мерах поддержки работников детсадов. Конкурс «Лучший воспитатель года» – ещё одна возможность поблагодарить наших сотрудников», – отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.