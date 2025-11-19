РПЦ: колокольный звон должен быть разрешён в любое время суток

19 ноября 2025, 16:26

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что колокольный звон — важная традиция для христиан и соответствует духовному укладу России. По его мнению, монастырям, церквям и храмам следует разрешить благовестить в любое время суток в соответствии с кругом богослужений.