РПЦ: колокольный звон должен быть разрешён в любое время суток
Зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что колокольный звон — важная традиция для христиан и соответствует духовному укладу России. По его мнению, монастырям, церквям и храмам следует разрешить благовестить в любое время суток в соответствии с кругом богослужений.
Ранее Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло поправки, позволяющие религиозным организациям проводить обряды с колокольным звоном с 8:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни без штрафов за нарушение режима тишины.
Кипшидзе в беседе с «Абзацем» подчеркнул, что в некоторых европейских странах недавно начали ограничивать колокольный звон под давлением на христианские общины. Он отметил, что Россия, декларирующая приверженность традиционным ценностям, не должна препятствовать этой многовековой практике. По словам зампреда, колокольный звон заранее вписывается в суточный круг богослужений, и, вероятно, другие региональные законодательные органы поддержат инициативу Петербурга.
Читайте также: