«Не только интерес»: Кинологи рассказали, почему собаки обнюхивают человека, когда он возвращается домой
Кинолог Голубев: собаки обнюхивают человека вместо «как дела»
Каждый хозяин, возвращаясь домой, замечает, что собака не только радостно приветствует человека, но и пытается его обнюхать. Многим такое поведение кажется странным, хотя на самом деле ему есть вполне логичное объяснение. Поняв причину, в следующий раз вы позволите питомцу как следует обнюхать себя, уверены кинологи.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что обнюхивание для собаки – это не просто ритуал или каприз, а полноценный способ получения информации.
«Если питомец стремится вас обнюхать, не мешайте ему: так он проявляет не только интерес, но и заботу. Значит, вы ему небезразличны», — объяснил он.
ПриветствиеВ дикой природе сородичи, встречаясь, первым делом обнюхивают друг друга. На улице собаки, увидев чужого питомца, тоже делают это. Очень важно не прерывать процесс, ведь таким образом они знакомятся либо приветствуют друг друга. С человеком происходит то же самое – прежде всего обнюхивание для собаки, это способ сказать «Привет». Когда к вам впервые приходит кто-то в дом, посоветуйте протянуть руку и дать вашему питомцу понюхать ее. Так между гостем и собакой скорее наладится контакт.
Вместо «Как дела»Встречая близкого человека после работы, мы сразу узнаем, как прошел его день. Собака подобное спросить не может, вместо этого она обнюхивает нас, пытаясь считать наше настроение. Для нас это неочевидно, но оказывается, даже наши эмоции имеют для питомцев свой запах.
Сводка новостейНо дело не только в настроении. Возвращаясь с улицы, с работы мы приносим множество запахов: дороги, машины, общественного транспорта. Даже если вы поздоровались за руку с коллегой, аромат чужого человека останется на вас. Внимательно обнюхивая, собака пытается понять, где вы были, с кем виделись. Это для нее основной способ узнать все, что приключилось с нами за день.
Почему собака «приклеилась» носом?Но бывает и такое, что питомец буквально впечатался носом в какую-то точку, следует за вами, даже если вы отходите. В таких случаях, чаще всего, это означает, что собака считывает какую-то очень важную информацию либо не может понять источник запаха. Например, вы могли погладить чужую кошку, и теперь питомец «допрашивает» вас, пытаясь унюхать, как же так получилось. В более редких случаях бывает и такое, что собака улавливает симптомы развивающегося у вас заболевания. Вы их еще не заметили, а вот она уже четко ощущает.
Не позволяя собаке вас обнюхать, вы обижаете ее, не соблюдаете этикет. В следующий раз не торопитесь переодеваться, потратьте пару минут, чтобы питомец как следует изучил события вашего дня. Это особенно важно для животного, которое провело день в одиночестве без вас.