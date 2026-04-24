«Не только интерес»: Кинологи рассказали, почему собаки обнюхивают человека, когда он возвращается домой

24 апреля 2026, 13:20

Кинолог Голубев: собаки обнюхивают человека вместо «как дела»

Фото: iStock/ismail gazel

Каждый хозяин, возвращаясь домой, замечает, что собака не только радостно приветствует человека, но и пытается его обнюхать. Многим такое поведение кажется странным, хотя на самом деле ему есть вполне логичное объяснение. Поняв причину, в следующий раз вы позволите питомцу как следует обнюхать себя, уверены кинологи.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что обнюхивание для собаки – это не просто ритуал или каприз, а полноценный способ получения информации.





«Если питомец стремится вас обнюхать, не мешайте ему: так он проявляет не только интерес, но и заботу. Значит, вы ему небезразличны», — объяснил он.

