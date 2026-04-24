«Показатель профессионализма»: как в Подмосковье готовят квалифицированных кинологов

24 апреля 2026, 12:02

В Губернском колледже прошёл финал чемпионата «Профессионал 2026»

В подмосковном Губернском колледже прошёл итоговый этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал 2026» по компетенции «Кинология». В этом году вместе со своими наставниками приехали конкурсанты из восьми регионов России, включая Республику Карелия, которая впервые приняла участие в мероприятии.





Участникам предстояло выполнить задания по пяти модулям и пройти несколько испытаний. Подробнее о ходе чемпионата и особенностях его проведения в эфире «Радио 1» рассказала заместитель директора по учебной работе Губернского колледжа Елена Копырина.



«На самом деле участники выполняют задания по пяти модулям, и только первый из них — это работа с собакой. Особенность этого модуля в том, что участники приезжают без своих питомцев. Мы как федеральная площадка предоставляем им волонтёров с собаками, которые будут их напарниками на чемпионате. Но они же будущие кинологи, поэтому должны уметь находить пути взаимодействия с любой собакой, с которой им придётся работать», — отметила Копырина.

«При выборе собак-напарников мы больше ориентируемся на характер собаки, на то, насколько она социализирована, потому что технику безопасности никто не отменял. И мы заботимся о конкурсантах, о том, чтобы им было комфортно работать. Собаки у нас разные, но, в основном, это восточно-европейские и бельгийские овчарки», — поделилась собеседница «Радио 1».

«Во-первых, нас поддерживает правительство Московской области, поэтому участники получают денежную премию за победу в чемпионате. Во-вторых, победа в чемпионате — это показатель профессионализма, и работодатели победителей с удовольствием берут на работу».