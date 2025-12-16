«Не только красный»: Стилист рассказал, какие цвета и ткани будут главными в новогоднюю ночь

16 декабря 2025, 12:02

Стилист Карстен: в новогоднюю ночь нужно выбирать цвета под цвет глаз

Фото: iStock/petrenkod

Приближается главный зимний праздник. Люди постепенно выбирают себе образы. Какие цвета и ткани будут актуальны в новогоднюю ночь, и как вписать их в свой гардероб без штампов?





Стилист Никита Карстен в беседе с «Радио 1» заявил, что встречать Новый год в цвете будущего тотема — традиция популярная, но нужно в первую очередь думать о себе.





«Встречайте в том цвете, который вам идёт, который подчёркивает красоту ваших глаз или хорошо смотрится с вашим цветом волос. Можете сделать образ ярче с помощью красивого украшения», — сказал он.

«Бархат вернулся в моду, шелк, атлас и все подобные ткани. Эти материалы отлично вписываются в тренд на "новую русскую эстетику" и позволяют создавать эффектные, но не кричащие образы. Например, сейчас круто смотрятся в сочетании атласная шёлковая ткань и бархатный пиджак. Выглядит элегантно и стильно», — посоветовал стилист.

«Я люблю, когда это массивный чокер на шее или красивые серьги. Они любой образ делают торжественным», — заключил он.