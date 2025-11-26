Врач Петренко рассказала, что проверить при хронической усталости

26 ноября 2025, 15:51

Врач Петренко: Хроническую усталость вызывают анемия и сердечная недостаточность

Фото: iStock/manusapon kasosod

Многие сталкиваются с хронической усталостью, и причина может скрываться не только в образе жизни. Заведующая территориальной поликлиникой Кузбасского клинического кардиологического диспансера Ирина Петренко рассказала о возможных заболеваниях, вызывающих упадок сил. Об этом пишет aif.ru.