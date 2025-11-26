Врач Петренко рассказала, что проверить при хронической усталости
Многие сталкиваются с хронической усталостью, и причина может скрываться не только в образе жизни. Заведующая территориальной поликлиникой Кузбасского клинического кардиологического диспансера Ирина Петренко рассказала о возможных заболеваниях, вызывающих упадок сил. Об этом пишет aif.ru.
Одной из причин может стать анемия. Этот недуг приводит к нехватке кислорода в тканях, что проявляется бледностью кожи, одышкой и учащенным сердцебиением. Также усталость часто возникает из-за дефицита витаминов В, D и С.
Нарушения в работе щитовидной железы также влияют на уровень энергии. В некоторых случаях постоянная усталость указывает на сердечную недостаточность или сахарный диабет. При нем люди могут испытывать жажду, потливость и частое мочеиспускание.
Хроническое воспаление также приводит к повышенной утомляемости. Если в организме присутствует инфекция, со временем развивается выраженная слабость. Обратите внимание на свое самочувствие и не игнорируйте эти симптомы!
