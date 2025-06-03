03 июня 2025, 12:07

Фото: iStock/Everste

Летний отдых с детьми — это не только пляжные каникулы, но и множество других увлекательных возможностей для проведения времени вместе. Если вы ищете идеи для отдыха без моря в 2025 году, в материале «Радио 1» мы рассмотрим несколько интересных вариантов.





Содержание Отдых с детьми в городе Городские парки и зоопарки Музеи и выставки Театры и концерты Семейный отдых с детьми за городом Экотуризм Деревенские усадьбы Спортивные лагеря Кемпинг Куда поехать с детьми без машины Поездом в соседний город Автобусные туры Куда поехать с семьей на авто летом Национальные парки Исторические места Водоемы и озера

Отдых с детьми в городе

Городские парки и зоопарки

Фото: iStock/Bernard Bialorucki



Музеи и выставки

Фото: iStock/Radist



Театры и концерты

Фото: iStock/SbytovaMN



Семейный отдых с детьми за городом

Экотуризм

Фото: iStock/Iana Pronicheva



Деревенские усадьбы

Фото: iStock/Iuliia Leonteva



Спортивные лагеря

Фото: iStock/MANICO



Кемпинг

Куда поехать с детьми без машины

Поездом в соседний город

Фото: iStock/KarinaBost



Автобусные туры

Фото: iStock/petrenkod



Куда поехать с семьей на авто летом

Национальные парки

Фото: iStock/Solovyova



Исторические места

Водоемы и озера