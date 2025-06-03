Число самозанятых в Московской области превысило 900 тысяч
Около 916 самозанятых зарегистрировано в Подмосковье в настоящее время. Такую цифру назвали в пресс-служба Мининвеста региона.
«С начала текущего года в Московской области зарегистрировались в качестве самозанятых 71,5 тыс. человек. Сейчас общее число самозанятых в регионе составляет 916 тысяч человек», — цитируются в сообщении слова зампреда областного правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.Самозанятые включены в деятельность в различных областях экономики региона — в сфере услуг, образования, автоперевозках, строительстве, торговле, индустрии красоты, а также в сфере информационно-коммуникационных услуг.
В министерстве напомнили, что в Подмосковье предпринимателям предлагаются различные меры поддержки. Подробная информация об этом размещена на инвестиционном портале Московской области.