На первую смену в подольский лагерь «Ромашка» заехали 130 детей
Первая смена стартовала в детском оздоровительном лагере «Ромашка» в городском округе Подольск, на отдых приехали 130 детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Смена началась в День защиты детей — 1 июня. В честь этого сельский дом культуры «Молодёжный» устроил для ребят праздник. Для юных зрителей, приехавших отдыхать в «Ромашку», выступили танцевальные и вокальные творческие коллективы. А завершился праздник впечатляющим шоу мыльных пузырей», — говорится в сообщении.Кроме того, всем ребятам подарили воздушные шары для моделирования фигурок и объяснили, как смастерить из такого шара собачку, меч или цветок.
Всего в оздоровительных лагерях Подольска «Ромашка» и «Родина» этим летом отдохнут около 2 тысяч детей.