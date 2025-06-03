Психолог дала совет, как справиться с усталостью мозга

03 июня 2025, 11:36

Психолог Борьессон: нужно определить свою базовую линию усталости

Фото: iStock/AndreyPopov

Всем известно, что мозг из-за большого объема задач устает и перестает работать в полную силу.





Сертифицированный лайф-коуч, эксперт в области эмоционального интеллекта и саморазвития, автор проекта «Искусство селф-коучинга» Алена Борьессон в беседе с «Радио 1» рассказала, по каким симптомам можно понять, что мозг устал.





«Будет лень думать, не будет чувства вдохновения. Помимо влияния труда, есть еще ряд факторов — наличие контроля, стресса на рабочем месте, возможность принятия решений, ощущение своего значения. Влияют все эмоционально-когнитивные составляющие», — сказала она.

«Нужно почувствовать на физиологическом уровне свою усталость и оценить ее от 0 до 10. Буквально описать все это. Дальше нужно принять решение передохнуть — дать системе перезагрузиться. Причем проведение времени в соцсетях отдыхом не считается — это тоже забирает у нас энергию, а не восстанавливает», — отметила Борьессон.

