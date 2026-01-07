Достижения.рф

«Не только мякоть»: Диетолог назвала неожиданную пользу кожуры мандарина

Диетолог Соломатина: польза мандаринов не только в мякоти, но и в кожуре
Фото: iStock/Greentellect_Studio

Зимние праздники невозможно представить без мандаринов. Но, очищая этот оранжевый фрукт, мы часто выбрасываем самые полезные его части.



Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» объяснила, что ценность мандарина не только в сочной мякоти, но и в кожуре.

«Белая прослойка между кожурой и дольками — настоящий концентрат пользы. В этих волокнах много биофлавоноидов», — заявила она.

По словам эксперта, в яркой цедре фрукта тоже много эфирных масел и витаминов, но есть нюанс.

«Она высококонцентрированная, и поэтому лучше чем-то разводить — тем же чаем. Но, естественно, предварительно нужно очень хорошо промыть», — подчеркнула диетолог.

Она добавила, что на косточках заострять внимание не рекомендуется. Также следует ​помнить об индивидуальных особенностях своего организма и не переедать.


Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0