«Не только мякоть»: Диетолог назвала неожиданную пользу кожуры мандарина

07 января 2026, 10:44

Диетолог Соломатина: польза мандаринов не только в мякоти, но и в кожуре

Фото: iStock/Greentellect_Studio

Зимние праздники невозможно представить без мандаринов. Но, очищая этот оранжевый фрукт, мы часто выбрасываем самые полезные его части.





Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» объяснила, что ценность мандарина не только в сочной мякоти, но и в кожуре.





«Белая прослойка между кожурой и дольками — настоящий концентрат пользы. В этих волокнах много биофлавоноидов», — заявила она.

«Она высококонцентрированная, и поэтому лучше чем-то разводить — тем же чаем. Но, естественно, предварительно нужно очень хорошо промыть», — подчеркнула диетолог.