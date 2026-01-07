«Не только мякоть»: Диетолог назвала неожиданную пользу кожуры мандарина
Диетолог Соломатина: польза мандаринов не только в мякоти, но и в кожуре
Зимние праздники невозможно представить без мандаринов. Но, очищая этот оранжевый фрукт, мы часто выбрасываем самые полезные его части.
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» объяснила, что ценность мандарина не только в сочной мякоти, но и в кожуре.
«Белая прослойка между кожурой и дольками — настоящий концентрат пользы. В этих волокнах много биофлавоноидов», — заявила она.
По словам эксперта, в яркой цедре фрукта тоже много эфирных масел и витаминов, но есть нюанс.
«Она высококонцентрированная, и поэтому лучше чем-то разводить — тем же чаем. Но, естественно, предварительно нужно очень хорошо промыть», — подчеркнула диетолог.
Она добавила, что на косточках заострять внимание не рекомендуется. Также следует помнить об индивидуальных особенностях своего организма и не переедать.