Не только обрезка: Садовод назвал правила подготовки малины к зиме

10 октября 2025, 17:58

Садовод Туманов: малину к зиме нужно мульчировать и утеплить

Фото: Istock/Yevhen Roshchyn

Многие садоводы начинают думать о будущем урожае малины лишь глубокой осенью. Однако это в корне неверный подход.





​Председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в эфире «Радио 1» предупредил, что запоздалые осенние хлопоты — не панацея для богатого урожая. Фундамент закладывается гораздо раньше.





«Подготовка к зиме начинается весной. Если вы только сейчас спохватились, это уже будет немножко поздновато», — отметил Андрей Туманов.

«Если она растет где-то в углу участка без ухода, то изобильного урожая не стоит ждать. Потому что сад и огород не для ленивых», — пояснил специалист.

«Если у вас есть какая-то мульча, мульчируйте — так вы преградите путь малиновому жуку, который зимует под малиной, и сохраните влагу. Мульчирование малины — это один из самых главных агропринципов. И еще утепление. Пригибать малину не надо, потому что могут быть сильные повреждения», — объяснил Туманов.

