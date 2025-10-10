Не только обрезка: Садовод назвал правила подготовки малины к зиме
Многие садоводы начинают думать о будущем урожае малины лишь глубокой осенью. Однако это в корне неверный подход.
Председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в эфире «Радио 1» предупредил, что запоздалые осенние хлопоты — не панацея для богатого урожая. Фундамент закладывается гораздо раньше.
«Подготовка к зиме начинается весной. Если вы только сейчас спохватились, это уже будет немножко поздновато», — отметил Андрей Туманов.
Эксперт советует для начала определиться со стратегией: готовы ли вы уделять малиннику много внимания или предпочитаете минимальный уход.
«Если она растет где-то в углу участка без ухода, то изобильного урожая не стоит ждать. Потому что сад и огород не для ленивых», — пояснил специалист.
По его словам, сбор ягод «ведрами» зависит от выбора сорта. Например, новичкам не рекомендуется начинать с ремонтантной малины, которая хоть и плодоносит до поздней осени, но требует опыта.
«Если у вас есть какая-то мульча, мульчируйте — так вы преградите путь малиновому жуку, который зимует под малиной, и сохраните влагу. Мульчирование малины — это один из самых главных агропринципов. И еще утепление. Пригибать малину не надо, потому что могут быть сильные повреждения», — объяснил Туманов.
Также он напомнил о влагозарядковом поливе, если осень выдалась сухой, и о санитарной обрезке отплодоносивших побегов.