Россиянам раскрыли лучший рецепт соленых огурцов

10 сентября 2025, 11:55

Садовод Ганичкина: солить можно все овощи, включая кабачки

Фото: istockphoto/merc67

Осень — время закруток и солений. Садоводы собирают последний летний урожай и готовят домашние запасы на время зимних холодов.





Телеведущая, автор книг по садоводству и огородничеству, кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина в беседе с «Радио 1» рассказала, как правильно мариновать и солить помидоры.





«Лучше солить зеленые помидоры. Когда наступают заморозки, их нужно собрать и закрутить. Получается вкусно и нежно. Солить можно все, даже кабачки», — сказала она.

«Берем трехлитровую банку, туда добавляем ложку семян укропа, две луковицы, чеснок (5-6 зубцов), душистый перец (5-6 горошинок). Кладем туда две столовые ложки соли, 5-6 столовых ложек сахара, полстакана девятипроцентного уксуса, заливаем кипятком», — поделилась Ганичкина.

«Надо обязательно перебирать и смотреть. Морковь и свекла, например, если уже были дряхлыми, не будут долго храниться и быстро сгниют», — завершила Ганичкина.