Садовод рассказал, как поэтапно подготовить дачу к зиме

01 октября 2025, 12:10

Садовод Туманов: перед зимой на даче нужно слить воду и смазать замки

Фото: iStock/Dzurag

Дачный сезон подходит к концу, и пора задуматься о консервации загородного дома и участка на зиму. Насколько это необходимо и с чего начать?





Председатель Московского союза садоводов, главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» рассказал, что главные зимние угрозы для дачи — это разрыв труб летнего водопровода, вспышка болезней растений из-за оставленного мусора и невозможность попасть в дом из-за замерзшего замка или отсутствия инструмента под рукой.



Эксперт перечислил несколько шагов, которые необходимо сделать для консервации участка на зиму.





Слить воду

«Если воду не сольете, то может разорвать трубы, которые замерзнут», — предупредил Туманов.

Подготовить инструменты и дрова. Навести идеальный порядок на участке. Это не только эстетика, но и залог здоровья вашего сада на будущий год.

«Снеговая лопата должна быть на видном и доступном месте, а дрова — сухими и сложенными в доме», — отметил садовод.

Позаботиться о замках

«Лучше их смазать специальной жидкостью, чтобы не замерзало. Если вода попадет в замок, замерзнет, то дверь потом не откроется», — поделился эксперт.