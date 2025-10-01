Садовод рассказал, как поэтапно подготовить дачу к зиме
Дачный сезон подходит к концу, и пора задуматься о консервации загородного дома и участка на зиму. Насколько это необходимо и с чего начать?
Председатель Московского союза садоводов, главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» рассказал, что главные зимние угрозы для дачи — это разрыв труб летнего водопровода, вспышка болезней растений из-за оставленного мусора и невозможность попасть в дом из-за замерзшего замка или отсутствия инструмента под рукой.
Эксперт перечислил несколько шагов, которые необходимо сделать для консервации участка на зиму.
- Слить воду
«Если воду не сольете, то может разорвать трубы, которые замерзнут», — предупредил Туманов.
- Подготовить инструменты и дрова. Навести идеальный порядок на участке. Это не только эстетика, но и залог здоровья вашего сада на будущий год.
«Снеговая лопата должна быть на видном и доступном месте, а дрова — сухими и сложенными в доме», — отметил садовод.
- Позаботиться о замках
«Лучше их смазать специальной жидкостью, чтобы не замерзало. Если вода попадет в замок, замерзнет, то дверь потом не откроется», — поделился эксперт.
По его словам, зимой дача тоже требует внимания, поэтому периодически следует совершать визиты и решать мелкие проблемы.