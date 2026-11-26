26 ноября 2026, 17:46

Психолог Костенникова: пожилой маме разговор важнее, чем какие-либо подарки

Фото: iStock/JackF

Казалось бы, что может быть ближе матери и её взрослых детей? Но часто за годами совместной жизни скрывается глухая стена непонимания. Пожилая мама ждет внимания и заботы, а дети — свободы и признания своей самостоятельности. Как не потерять связь с самым родным человеком и найти те самые слова, которые растопят лед в отношениях?





Психолог, автор книг Евгеника Костенникова в беседе с «Радио 1» отметила, что в отношениях с пожилой мамой легко увлечься списком дел — продукты, счета, врач, таблетки.





«Можно купить продукты, помочь оплатить счета, уточнить, когда прием у врача, приняла ли она таблетки. Также важно поговорить о том, чем она живет, что ее радует. Здесь очень важно оставаться не только как "обслуживающий персонал", но еще духовно и душевно включаться», — сказала она.

«Если разговоры регулярно заканчиваются упрёками, полезно прямо обозначить, какой контакт вы можете поддержать, а какой — нет. Если разговоры регулярно заканчиваются упрёками, полезно прямо обозначить, какой контакт вы можете поддержать, а какой — нет. Например: "Мам, я слышу, что ты соскучилась. Сегодня я могу поговорить 10 минут, а в воскресенье давай вместе пообедаем". Какие-то планы строить, чтобы она понимала, что она в эти планы входит», — привела пример Евгеника.

«За свою часть отношений вы можете отвечать. А готовность мамы идти навстречу — это уже остается всегда за ней», — резюмировала собеседница.