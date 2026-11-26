«Не только обслуживающий персонал»: Психолог рассказала, как сохранить любовь с пожилой мамой
Психолог Костенникова: пожилой маме разговор важнее, чем какие-либо подарки
Казалось бы, что может быть ближе матери и её взрослых детей? Но часто за годами совместной жизни скрывается глухая стена непонимания. Пожилая мама ждет внимания и заботы, а дети — свободы и признания своей самостоятельности. Как не потерять связь с самым родным человеком и найти те самые слова, которые растопят лед в отношениях?
Психолог, автор книг Евгеника Костенникова в беседе с «Радио 1» отметила, что в отношениях с пожилой мамой легко увлечься списком дел — продукты, счета, врач, таблетки.
«Можно купить продукты, помочь оплатить счета, уточнить, когда прием у врача, приняла ли она таблетки. Также важно поговорить о том, чем она живет, что ее радует. Здесь очень важно оставаться не только как "обслуживающий персонал", но еще духовно и душевно включаться», — сказала она.
По её словам, иногда отношениям больше помогает короткий разговор, которого ждут обе стороны, чем длинный визит, после которого все вымотаны. Можно вместе посмотреть старые фильмы, позвать маму на прогулку или попросить ее рассказать какую-то историю: как прошел день, чем занималась и так далее.
«Если разговоры регулярно заканчиваются упрёками, полезно прямо обозначить, какой контакт вы можете поддержать, а какой — нет. Если разговоры регулярно заканчиваются упрёками, полезно прямо обозначить, какой контакт вы можете поддержать, а какой — нет. Например: "Мам, я слышу, что ты соскучилась. Сегодня я могу поговорить 10 минут, а в воскресенье давай вместе пообедаем". Какие-то планы строить, чтобы она понимала, что она в эти планы входит», — привела пример Евгеника.
Она добавила, что сохранять любовь можно даже тогда, когда у вас разные взгляды, старые обиды и ограниченный запас сил.
«За свою часть отношений вы можете отвечать. А готовность мамы идти навстречу — это уже остается всегда за ней», — резюмировала собеседница.