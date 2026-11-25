25 ноября 2026, 18:46

Психолог рассказала, как помочь человеку в отношениях с агрессором

Фото: Istock / Prostock-Studio

Фразы «Немедленно уходи» и «Почему ты до сих пор с ним?» могут не помочь человеку, столкнувшемуся с насилием, а, напротив, усилить его чувство вины и одиночества. В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин клинический психолог, кандидат психологических наук и автор книги «После насилия. Как снова научиться жить, любить и доверять» Ольга Таусинова объяснила Life.ru, почему важно не давить на пострадавшего и как правильно выражать поддержку.