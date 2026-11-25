«Почему ты до сих пор с ним?»: психолог объяснила, какие слова могут навредить жертве насилия
Фразы «Немедленно уходи» и «Почему ты до сих пор с ним?» могут не помочь человеку, столкнувшемуся с насилием, а, напротив, усилить его чувство вины и одиночества. В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин клинический психолог, кандидат психологических наук и автор книги «После насилия. Как снова научиться жить, любить и доверять» Ольга Таусинова объяснила Life.ru, почему важно не давить на пострадавшего и как правильно выражать поддержку.
По словам специалиста, человек может оставаться в насильственных отношениях не потому, что не понимает происходящего, а из-за сложных финансовых, психологических и других обстоятельств. Уйти бывает очень трудно, а иногда на данном этапе кажется практически невозможным. Требования немедленно разорвать отношения становятся для пострадавшего дополнительным давлением. При этом близкие нередко руководствуются собственным представлением о том, как человек должен поступить, не учитывая его реальное положение.
Если человек пока не готов уйти, важно не обрывать контакт и не пытаться принять решение за него. Вместо категоричных советов психолог предлагает задавать вопросы, которые помогают разобраться в собственных чувствах: «Он накричал на тебя. Как тебе это?», «Звучит довольно жёстко. А ты как думаешь?», «Ты сама хотела бы пойти в гости?». Даже если собеседник отвечает, что всё в порядке, не стоит занимать позицию человека, который заранее знает, что для него лучше.
Таусинова отмечает, что в насильственных отношениях пострадавшего часто лишают возможности самостоятельно определять свои желания и потребности. Поэтому искренний интерес к его чувствам и готовность выслушать могут стать важной формой поддержки. Когда человека начинают спрашивать о том, чего хочет именно он, ему становится легче замечать собственные переживания и постепенно переосмысливать происходящее.
При этом близким тоже бывает непросто: они могут испытывать бессилие, особенно когда хотят помочь, но не видят быстрых изменений. Психолог подчёркивает, что желание спасти другого не всегда приводит к немедленному результату. Поддерживать человека — значит оставаться рядом, предлагать помощь и сохранять контакт, даже если он пока не готов воспользоваться предложенной возможностью.
Кроме того, важно быть готовым принять решение пострадавшего, даже если оно не совпадает с ожиданиями окружающих. Человек может остаться в отношениях или отложить уход, и это не лишает его права самостоятельно распоряжаться своей жизнью. По мнению эксперта, признание этого факта необходимо и тому, кто переживает насилие, и тем, кто хочет его поддержать.
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