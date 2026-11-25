«Заметить автопилот»: Психолог объяснила, как перестать тревожиться, прокручивая плохие сценарии в голове
Психолог Аванесян: перестать крутить плохие сценарии можно с помощью техник
Тревога — это древний механизм выживания, который в современном мире часто дает сбои. Когда мы прокручиваем в голове сценарии катастроф, мозг реагирует так, будто беда уже произошла. Почему мы склонны предсказывать несчастья и можно ли «переучить» свой мозг не ждать удара судьбы?
Психолог Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» заявила, что мозг можно переучить.
«Мозг не бетон. Он меняется под влиянием опыта и практики. Исследования показывают, что психотерапия успокаивает центры страха и помогает мозгу лучше "тормозить" тревогу. А практики осознанности помогают реже прокручивать одни и те же мысли по кругу», — сказала она.По словам эксперта, в самом начале необходимо заметить автопилот, то есть не «перестать думать», а понять, в какой момент вы начинаете прокручивать худший сценарий.
«Это уже разрывает автоматизм. Дальше нужно проверять факты, а не доверять страху. Спрашивайте себя не "правда ли, что я болен?", а "что говорят анализы?". Нужно идти к врачу с вопросом, а не с приговором. Бояться нормально. Но страх, который не проверяют, растёт», — объяснила Аванесян.
Она добавила, что лучше работать со специалистом и понимать, как устроена тревога.
«Мы не выбираем, какие мысли приходят нам в голову, но можем выбирать, что с ними делать. Мозг, который научился бояться, способен научиться и не бояться. Это не магия, а его естественная способность меняться», — резюмировала Аванесян.