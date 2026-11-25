25 ноября 2026, 16:53

Психолог Аванесян: перестать крутить плохие сценарии можно с помощью техник

Фото: Istock/Irina Romanova

Тревога — это древний механизм выживания, который в современном мире часто дает сбои. Когда мы прокручиваем в голове сценарии катастроф, мозг реагирует так, будто беда уже произошла. Почему мы склонны предсказывать несчастья и можно ли «переучить» свой мозг не ждать удара судьбы?





Психолог Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» заявила, что мозг можно переучить.





«Мозг не бетон. Он меняется под влиянием опыта и практики. Исследования показывают, что психотерапия успокаивает центры страха и помогает мозгу лучше "тормозить" тревогу. А практики осознанности помогают реже прокручивать одни и те же мысли по кругу», — сказала она.

«Это уже разрывает автоматизм. Дальше нужно проверять факты, а не доверять страху. Спрашивайте себя не "правда ли, что я болен?", а "что говорят анализы?". Нужно идти к врачу с вопросом, а не с приговором. Бояться нормально. Но страх, который не проверяют, растёт», — объяснила Аванесян.

«Мы не выбираем, какие мысли приходят нам в голову, но можем выбирать, что с ними делать. Мозг, который научился бояться, способен научиться и не бояться. Это не магия, а его естественная способность меняться», — резюмировала Аванесян.