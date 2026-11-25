25 ноября 2026, 22:12

Оксана Самойлова заявила, что дети восстановились после пережитого конфликта

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова рассказала о том, как дети пережили семейный конфликт, связанный с инцидентом со стрельбой со стороны Джигана. Блогерша также прокомментировала отношения с бывшим мужем и его возможное возвращение в Россию. По словам Оксаны, сейчас они с рэпером не общаются, а вопросы, касающиеся детей, она решает при участии органов опеки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Самойлова уточнила, что в отношении Джигана действует ограничение сроком на полгода, а дальнейшие решения будут зависеть от состояния его здоровья. Сама Оксана предполагает, что в ближайшее время бывший супруг не планирует возвращаться в Россию. Она подчеркнула, что предпринятые ею меры были направлены на защиту детей.





«Полгода ограничения, и дальше уже по состоянию здоровья. Я предполагаю, что пока он возвращаться не собирается. Я не скрывала, что сделала это в целях защиты, это факт. Разное было, но не в таких масштабах. Дети уже гораздо лучше. Прошло полгода, и они, в принципе, полностью восстановились, живут прекрасную свою детскую жизнь. Ну, работать им с психологом всю жизнь однозначно», — заявила Оксана на премии Voice Man Awards.