«Работать с психологом»: Самойлова рассказала о состоянии детей после инцидента с Джиганом
Оксана Самойлова рассказала о том, как дети пережили семейный конфликт, связанный с инцидентом со стрельбой со стороны Джигана. Блогерша также прокомментировала отношения с бывшим мужем и его возможное возвращение в Россию. По словам Оксаны, сейчас они с рэпером не общаются, а вопросы, касающиеся детей, она решает при участии органов опеки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Самойлова уточнила, что в отношении Джигана действует ограничение сроком на полгода, а дальнейшие решения будут зависеть от состояния его здоровья. Сама Оксана предполагает, что в ближайшее время бывший супруг не планирует возвращаться в Россию. Она подчеркнула, что предпринятые ею меры были направлены на защиту детей.
«Полгода ограничения, и дальше уже по состоянию здоровья. Я предполагаю, что пока он возвращаться не собирается. Я не скрывала, что сделала это в целях защиты, это факт. Разное было, но не в таких масштабах. Дети уже гораздо лучше. Прошло полгода, и они, в принципе, полностью восстановились, живут прекрасную свою детскую жизнь. Ну, работать им с психологом всю жизнь однозначно», — заявила Оксана на премии Voice Man Awards.По словам блогерши, сейчас дети чувствуют себя значительно лучше и вернулись к привычной жизни. При этом Самойлова считает, что им все равно потребуется психологическая поддержка и в дальнейшем. Она также призналась, что не жалеет о решении публично рассказать о проблемах, которые происходили внутри семьи.