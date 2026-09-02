«Не только питание»: Аллерголог перечислила причины появления крапивницы

02 сентября 2026, 15:51

Аллерголог Лапа: причины появления крапивницы у всех разные

Фото: iStock/Irina Starikova

Очередная звездная история про «жуткую аллергию» подогрела интерес к крапивнице. Но пока одни обсуждают психосоматику, другие реально страдают от отёков.





Врач-аллерголог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что в вопросе крапивницы необходимо выявлять триггеры.





«Надо лечить сосудистую систему и убирать те триггеры, которые есть. А стрессы убирают неврологи. Но главное — разобраться с другими агентами», — сказала она.

«Есть гистаминовая крапивница. В любом случае надо идти к доктору обследоваться и чётко понимать, на что есть реакция. В основе могут лежать хронические инфекции, грибковая сенсибилизация, бактериальные очаги, скрытые аллергены в повседневной еде и напитках, физические факторы (солнце, ветер, холод)», — объяснила аллерголог.