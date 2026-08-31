«Возраст — не приговор»: Стало известно, как врачи выбирают метод операции

31 августа 2026, 15:56

Врач Маркитан: малоинвазивная хирургия требует тщательной оценки организма

Фото: iStock/YakobchukOlena

Можно ли делать малоинвазивную операцию в 86 лет? И почему здоровый 18-летний пациент может оказаться в зоне риска?





Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан в беседе с «Радио 1» заявил, что главный критерий — не диагноз и не возраст, а общее состояние организма.





«Малоинвазивная хирургия возможна при любом диагнозе. Другой вопрос — исходный статус пациентов. Кто-то имеет тяжёлый коморбидный фон, кто-то здоров, кому-то 16 лет, а кому-то 86. Но можно быть восьмидесятишестилетним и при этом более молодым, чем восемнадцатилетним», — сказал он.

«Если патологический процесс долог, имеет гнойные осложнения — мы склоняемся в сторону традиционной хирургии. Малоинвазивная — это та, которая позволяет быстро выполнить операцию без промедлений. Иногда мы идём на малоинвазивную операцию, но, визуализировав процесс, понимаем, что осуществить её не получится. Тогда переходим на обычную технику. В медицине это называется конверсия — переход», — объяснил Маркитан.